„Ovaj režim pravi sve bizarnije pokrete“: Student Pavle Cicvarić o izjavi člana SNS-a da mu se sprema ubistvo

Student Fakulteta političkih nauka Pavle Cicvarić danas je, povodom izjave člana Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniše Vučinića da mu se sprema ubistvo, rekao za N1 da je uplašen, jer se nikada nije susreo sa takvom situacijom. „Mislim da nisam do kraja emotivno sažvakao celu informaciju, i dalje sam pod stresom.

Informaciju sam dobio dok sam bio na plenumu. Što se tiče te radikalske retorike, ne mogu da proverim da li je to neko lupetanje, ali imao bih rezerve, jer iz prošlosti imamo primere kad su radikali pretili smrću da se to završilo nekim ubistvima. Nisu mi jasni ti potezi, mislim da je i iz njihove perspektive to kontraproduktivno“, kazao je Cicvarić. Uplašen je, kaže, jer se nikada nije susreo sa ovakvom situacijom, ali ističe i da nije jedini kome se to dešava,