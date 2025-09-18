Ekološki ustanak: Društvo koje ćuti dok im decu vezuju lancima i prete im smrću je gomila saučesnika

N1 Info pre 53 minuta  |  N1 Beograd
Organizacija "Ekološki ustanak" reagovala je na izjavu člana GO Srpske napredne stranke Siniše Vučinića na televiziji Informer da će "među blokaderima oni ubiti najmlađega", navodeći da takvi moraju zavuek da nestanu iz naših života. "Društvo koje ćuti dok mu decu vezuju lancima nije nikakvo društvo, već gomila saučesnika.

Ovakve julovsko-radikalske nakaze, koje prete smrću našoj deci, moraju zauvek nestati iz naših života," navodi se u saopštenju Ekološkog ustanka. Podsetimo, Vučinić je na pomenutoj televiziji kazao kako "blokaderi" planiraju da ubiju studenta i aktivistu Pavla Cicvarića. "Među blokaderima oni će ubiti najmlađega, jer propali su, sve im pada. Reći ću koga planiraju. Ubiće izvesno ime Cicvarić, da li je Pavle najmlađi. Da bi bročajno vratili ljude, ubiće nekog
