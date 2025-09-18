Tramp proglasio Antifu terorističkom organizacijom

Američki predsednik Donald Tramp najavio je da će Antifu proglasiti za "glavnu terorističku organizaciju", i pozvao je na pokretanje istrage protiv ljudi koji je navodno finansiraju.

"Zadovoljstvo mi je da obavestim naše brojne američke patriote da označavam Antifu, bolesnu, opasnu, radikalno levičarsku katastrofu, kao glavnu terorističku organizaciju", napisao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth social, prenosi CBS News. On je dodao da će "takođe snažno preporučiti da se oni koji finansiraju Antifu temeljno istraže u skladu sa najvišim pravnim standardima i praksama". Tramp je dao sličnu najavu da će Antifa biti označena kao