Topić: Zadovoljna sam kako sam skakala, jedva čekam finale

RTS pre 1 sat
Topić: Zadovoljna sam kako sam skakala, jedva čekam finale

Atletičarka Angelina Topić izjavila je posle plasmana u finale Svetskog prvenstva u skoku uvis da je zadovoljna učinkom u kvalifikacijama. Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale Svetskog prvenstva u Tokiju preskočivši 1,92 metra u kvalifikacijama.

Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale Svetskog prvenstva u Tokiju preskočivši 1,92 metra u kvalifikacijama. "Zadovoljna sam kako sam skakala danas, najvažnije je bilo da sve ide glatko i da se ne troši previše energije u kvalifikacijama", izjavila je Angelina Topić posle kvalifikacija. Topićeva je iz prvog pokušaja preskočila 1,83 metra, 1,88m i 1,92m. "U finalu će sigurno biti mnogo teže, ali jedva čekam da stanem na zaletište i dam sve od sebe",
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Fantastična Angelina Topić - prvo finale za Srbiju na Svetskom prvenstvu!

Fantastična Angelina Topić - prvo finale za Srbiju na Svetskom prvenstvu!

RTV pre 5 minuta
Poznato kada Angelina Topić skače za medalju na Svetskom prvenstvu

Poznato kada Angelina Topić skače za medalju na Svetskom prvenstvu

Nova pre 1 sat
Objavljeno kada se Angelina Topić bori za medalju u Tokiju

Objavljeno kada se Angelina Topić bori za medalju u Tokiju

Sport klub pre 2 sata
"Nemoguće da medalja opet bude jeftina kao u Parizu": Angelina Topić zna koliko mora da preskoči u finalu

"Nemoguće da medalja opet bude jeftina kao u Parizu": Angelina Topić zna koliko mora da preskoči u finalu

Mondo pre 2 sata
Fantastična Angelina Topić lako kroz kvalifikacije, prvo finale za Srbiju na Svetskom prvenstvu

Fantastična Angelina Topić lako kroz kvalifikacije, prvo finale za Srbiju na Svetskom prvenstvu

RTS pre 2 sata
Topić: Za medalju će biti potreban skok od dva metra

Topić: Za medalju će biti potreban skok od dva metra

Euronews pre 1 sat
Angelina Topić blista od sreće nakon plasmana u finale: Najavljuje pohod na najveće domete!

Angelina Topić blista od sreće nakon plasmana u finale: Najavljuje pohod na najveće domete!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaSvetsko prvenstvoTokioTokijoAngelina Topić

Sport, najnovije vesti »

Senzacionalna pobeda Srbije protiv Brazila - sa Iranom u osmini finala SP

Senzacionalna pobeda Srbije protiv Brazila - sa Iranom u osmini finala SP

RTV pre 6 minuta
Fantastična Angelina Topić - prvo finale za Srbiju na Svetskom prvenstvu!

Fantastična Angelina Topić - prvo finale za Srbiju na Svetskom prvenstvu!

RTV pre 5 minuta
Poslednji deo prvog kola Lige šampiona – početne stanice Briž i Kopenhagen

Poslednji deo prvog kola Lige šampiona – početne stanice Briž i Kopenhagen

RTS pre 5 minuta
Murinjo na promociji: ''U glavama nekih ljudi, imam dve biografije...''

Murinjo na promociji: ''U glavama nekih ljudi, imam dve biografije...''

Sportske.net pre 1 minut
Murinjo se vratio kući: Benfika ozvaničila monumentalni potpis!

Murinjo se vratio kući: Benfika ozvaničila monumentalni potpis!

Hot sport pre 1 minut