Zašto se otvoreno preti smrću studentu Pavlu Cicvariću

Već godinama su student Pavle Cicvarić, a i njegova porodica, na udaru državnih tabloida. A sada mu se preti smrću. Sve je počelo još 2023. godine

„Ubiće izvesno ime, Cicvarić, da li je Pavle, najmlađi on“, izjavio je član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Vučinić na televiziji Informer i tako u programu uživo direktno najavio ubistvo studenta. Pretnje ubistvom do sada su najozbiljniji monstruozni čin napada na studenta Pavla Civcvarića kojem vlast, u saglasju sa državnim tabloidima, već godinama pokušava da radi o glavi i na sve moguće načine ga zastraši. „Nisam do kraja emotivno sažvkao celu