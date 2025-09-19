Okupljanje ispred suda u 11h: Odluka da li će Bogdan biti pušten da se brani sa slobode

Studenti u blokadi organizuju i danas, 19. septembra, protest podrške studentu Fakulteta tehničkih nauka Bogdanu Jovičiću ispred suda u Novom Sadu.

Protest organizuju uz zahtev da se Jovičić, koji se nalazi u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, pusti na slobodu. Kako su najavili, okupljanje ispred suda u Sutjeskoj 3 počinje u 11 časova. Danas ističe zakonski rok da sud odluči o žalbi da Jovičić bude pušten da se brani sa slobode, nakon što mu je nedavno produžen pritvor za još 30 dana. U zavisnosti od odluke o žalbi, studenti pozivaju građane da ostanu u pripravnosti i da prate studentske naloge na