Policija upala u prostorije obezbeđenja u KBC Kosovska Mitrovica, protest zdravstvenih radnika

Pripadnici tzv. kosovske policije upali su sinoć u prostorije obezbeđenja KBC Kosovska Mitrovica i Doma zdravlja Kosovska Mitrovica. Srpska lista kontaktirala ambasade zemalja Kvinte, Misiju EU, UNMIK, OEBS i KFOR. Zaposleni u zdravstvu održali protest.

U prostorije obezbeđenja KBC Kosovska Mitrovica i Doma zdravlja Kosovska Mitrovica sinoć su upali pripadnici tzv. kosovske policije, obavili pretres, tražeći navodno oružje. Srpska lista je tim povodom kontaktirala ambasade svih zemalja Kvinte, Misiju EU, UNMIK, OEBS i KFOR. Zatraženo je da se najhitnije u neposrednoj blizini zdravstvenih i obrazovnih institucija rasporede pripadnici KFOR-a i EULEKS-a i time spreče ovakvi upadi koji ugrožavaju rad ustanova i