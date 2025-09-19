Policija upala u prostorije obezbeđenja u KBC Kosovska Mitrovica, protest zdravstvenih radnika

RTS pre 25 minuta
Policija upala u prostorije obezbeđenja u KBC Kosovska Mitrovica, protest zdravstvenih radnika

Pripadnici tzv. kosovske policije upali su sinoć u prostorije obezbeđenja KBC Kosovska Mitrovica i Doma zdravlja Kosovska Mitrovica. Srpska lista kontaktirala ambasade zemalja Kvinte, Misiju EU, UNMIK, OEBS i KFOR. Zaposleni u zdravstvu održali protest.

U prostorije obezbeđenja KBC Kosovska Mitrovica i Doma zdravlja Kosovska Mitrovica sinoć su upali pripadnici tzv. kosovske policije, obavili pretres, tražeći navodno oružje. Srpska lista je tim povodom kontaktirala ambasade svih zemalja Kvinte, Misiju EU, UNMIK, OEBS i KFOR. Zatraženo je da se najhitnije u neposrednoj blizini zdravstvenih i obrazovnih institucija rasporede pripadnici KFOR-a i EULEKS-a i time spreče ovakvi upadi koji ugrožavaju rad ustanova i
