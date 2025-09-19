Vučević: Glasanjem za Srpsku listu pokazaće se snaga Srba na KiM i pobediće se Kurtijeve laži

Telegraf pre 18 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da će se glasanjem za Srpsku listu na lokalnim izborima u AP Kosovo i Metohija, zakazanim za 12. oktobar, pokazati legitimna snaga srpskog naroda i ''baciti u vodu'' sve laži onih koji južnu srpsku pokrajinu žele bez Srba.

Vučević je naveo da je prvi među njima Aljbin Kurti, ''lažni premijer lažne države'', koji uporno pokušava da istera Srbe sa njihovih vekovnih ognjišta na Kosovu i Metohiji. ''Sa tim genocidnim ciljem Kurti nastavlja svoju prljavu kampanju. O tome svedoči sinoć objavljen snimak u kojem se najveći dželat srpskog naroda na KiM istom tom narodu obraća i 'nudi' da bude njegov spasilac. Bizarni snimak jednog jadnog i propalog političara koji se bori za jeftine političke
