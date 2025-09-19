Vučić pred put u SAD

Vesti online pre 1 sat
Vučić pred put u SAD

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uoči puta u Njujork na Generalnu skupštinu UN, poručio je da se uskoro mogu očekivati dobre vesti po pitanju povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova.

Vučić je rekao da će u Njujorku razgovarati sa američkim državnim sekretarom Marko Rubiom, predsednikom Evropskog saveta Antinionom Koštom, ali i sa još 22 predsednika i premijera različitih zemalja. “Među njima biće i nekih afričkih lidera i očekujte uskoro dobre vesti u vezi povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova”, podvukao je Vučić. Rekao je da se nada da će moći da prisustvuje skupu koji organizuje šefica evropske diplomatije Kaja Kalas, ali bi u to vreme
Aleksandar VučićKosovoUNSkupština UNNjujorkPredsednik Srbijeamerikasrbijavestiujedinjene nacije

