Temperatura pada za 25 stepeni! Od ovog datuma tople dane zameniće pljuskovi i drastično zahlađenje

Vreme u Srbiji do sledeće srede sunčano i relativno toplo, zatim sledi promena vremena i dolazak jesenjih dana.

Od danas pa sve do sledeće srede preovlađivaće pretežno sunčano i relativno toplo, piše Marko Čubrilo u novoj vremenskoj prognozi za Srbiju. Duvaće slab, povremeno i umeren južni i jugoistočni vetar. Noći će biti sveže uz minimume od +5 do +18 stepeni Celzijusa, ali će dnevni maksimumi biti iznad proseka i trebali bi se kretati od +26 do +31 stepen Celzijusa, na jugu Hercegovine i koji stepen više. U sledeću sredu počinje pogoršanje vremena koja donosi sekundaran