Vojna parada počinje u 11h: Evo šta od oružja će biti prikazano

Nedeljnik pre 5 sati
Vojna parada počinje u 11h: Evo šta od oružja će biti prikazano
Vojna parada pod nazivom „Snaga jedinstva“ najavljena je za danas od 11 časova ispred Palate Srbije na Novom Beogradu povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.Kako je ranije saopštilo Ministarstvo odbrane, na paradi je angažovano oko 10.000 učesnika, biće prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata. U naletu ešelona vazduhoplovnih jedinica učestvovaće svi tipovi
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

uživo ODRŽANA VOJNA PARADA U BEOGRADU Novo naoružanje prvi put pred javnošću, više od 10.000 učesnika (VIDEO)

uživo ODRŽANA VOJNA PARADA U BEOGRADU Novo naoružanje prvi put pred javnošću, više od 10.000 učesnika (VIDEO)

Euronews pre 21 minuta
(VIDEO) Beograd uoči parade: Ulice zatvorene za saobraćaj, građani u grupama idu ka ulazima

(VIDEO) Beograd uoči parade: Ulice zatvorene za saobraćaj, građani u grupama idu ka ulazima

N1 Info pre 4 sati
Izmene i obustave saobraćaja zbog vojne parade "Snaga jedinstva 2025”: Detaljan spisak svih promena

Izmene i obustave saobraćaja zbog vojne parade "Snaga jedinstva 2025”: Detaljan spisak svih promena

Mondo pre 4 sati
Danas se održava Vojna parada: Ovi delovi grada su zatvoreni, izmenjene trase čak 25 linija gradskog prevoza

Danas se održava Vojna parada: Ovi delovi grada su zatvoreni, izmenjene trase čak 25 linija gradskog prevoza

Nova pre 5 sati
Ovo je spisak ulica koje će biti zatvorene zbog vojne parade

Ovo je spisak ulica koje će biti zatvorene zbog vojne parade

Nedeljnik pre 5 sati
Specijalni uslovi za novinare na Vojnoj paradi: „Poslednji trenutak je bio u 15.59“

Specijalni uslovi za novinare na Vojnoj paradi: „Poslednji trenutak je bio u 15.59“

Vreme pre 5 sati
U Beogradu danas velika vojna parada "Snaga jedinstva", više od 10.000 učesnika

U Beogradu danas velika vojna parada "Snaga jedinstva", više od 10.000 učesnika

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojna parada

Društvo, najnovije vesti »

Pobunjeni univerzitet: reagovati na targetiranje Pavla Cicvarića na televiziji „Informer“

Pobunjeni univerzitet: reagovati na targetiranje Pavla Cicvarića na televiziji „Informer“

Mašina pre 1 minut
Održana vojna parada: Preleteli i francuski rafali, prikazan izraelski lanser raketa velikog dometa

Održana vojna parada: Preleteli i francuski rafali, prikazan izraelski lanser raketa velikog dometa

Beta pre 16 minuta
Vojni anatlitičar: Vojna parada u Beogradu je bila demonstacija poltičkog jednoumlja

Vojni anatlitičar: Vojna parada u Beogradu je bila demonstacija poltičkog jednoumlja

Beta pre 1 minut
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

BBC News pre 6 minuta
Vojna parada 2025: Defilovali svi ešaloni Vojske Srbije, neka oružja i letelice prikazane po prvi put: Leteli i bombarderi i…

Vojna parada 2025: Defilovali svi ešaloni Vojske Srbije, neka oružja i letelice prikazane po prvi put: Leteli i bombarderi i "rafali, učestvovalo 10.000 ljudi (foto, video)

Blic pre 21 minuta