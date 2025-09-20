Sunčan i topao vikend

Nakon svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo, sa jutarnjom temperaturom od 8 do 16 stepeni, a najvišom dnevnom od 28 do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana – do subote, 27. septembra, do utorka (23. septembra) biće pretežno sunčano, ujutro sveže, a tokom dana toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko i malo iznad 30 stepeni. U nedelju i ponedeljak u košavskom području i vetrovito sa umerenim, na jugu Banata povremeno i jakim, jugoistočnim vetrom. Od srede (24. septembra) očekuje se promenljivo oblačno i malo svežije, povremeno