Hitan sastanak Saveta bezbednosti zbog upada ruskih aviona u Estoniju

Beta pre 1 sat

Estonsko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da će se na njegov zahtev sutra održati vanredni sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN), zbog upada tri ruska aviona u estonski vazdušni prostor.

Tri ruska lovca Mig-31 ušla su u estonski vazdušni prostor iznad zaliva Finske i tu se zadržala 12 minuta, upozorili su u petak Estonija i NATO.

"Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN biće održan 22. septembra kao odgovor na flagrantno kršenje estonskog vazdušnog prostora od strane Rusije u petak", saopštilo je danas estonsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Prvi put se događa da Estonija, koja je pristupila UN pre 34 godine i koja je članica EU i NATO, a snažno podržava Ukrajinu, zvanično traži hitan sastanak Saveta bezbednosti, piše agencija Frans pres.

Estonski premijer objavio je u petak da će njegova zemlja zatražiti od NATO da aktivira član 4 Atlantskog ugovora koji predviđa konsultacije između saveznika u slučaju pretnji jednom od članova Alijanse.

Estonski šef diplomatije Margus Cahkna ocenio je da to kršenje predstavlja deo šire šeme ponašanja Rusije, "čiji cij je da se testira odlučnost Evrope i NATO".

Pre deset dana dvadesetak ruskih dronova ušlo je u poljski vazdušni prostor, a ubrzo zatim jedan ruski borbeni dron ostao je u rumunskom vazdušnom prostoru jedan sat.

"Takvo ponašanje zahteva međunarodni odgovor", saopštio je estonski šef diplomatije.

On je dodao da ponašanje Rusije "nije u skladu sa odgovornostima jednog stalnog člana Saveta bezbednosti UN". 

(Beta, 21.09.2025)

