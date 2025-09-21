Vučić: Predložićemo zakon o legalizaciji 4,8 miliona objekata, po ceni od 100 evra

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas da će država predložiti zakon o legalizaciji bez komlikovane procedure koji će rešiti pitanje 4,8 miliona bespravnih objekata do Nove godine, a za oko 70 odsto objekata cena će biti ukupno 100 evra. "Mi ćemo sada predložiti zakon koji smo popularno nazvali - Konačno svoj na svome, nešto pod neverovatnim uslovima za građane Srbije. Ja ću to da definišem na sledeći način. Naša ideja je da prostom prijavom, bez