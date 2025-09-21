Sunčano i veoma toplo vrijeme

U Srbiji će nakon prohladnog jutra, biti sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Vjetar slab i umjeren, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura kretati će se od osam do 18, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena Celzija. U Sandžaku bit će sunčano i toplo vrijeme uz umjeren, povremeno jak jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 32 stepena Celzija.