Angelina Topić na ivici suza, ali sa širokim osmehom posle bronze: "Ovo sam tako želela, sve sam žrtvovala!"

Veliki uspeh ostvarila je sjajna, mlada srpska atletičarka Angelina Topić na Svetskom prvenstvu u Tokiju, pošto je danas u finalu u disciplini skok uvis uz visinu 1,97 metara uspela da osvoji bronzanu medalju! Ona je ovo odličje "podelila" sa isto tako fantastičnom Jaroslavom Mahučik iz Ukrajine, koja je imala identičnu visinu i broj pokušaja da dođe do trećeg mesta, a ispred su bile Marija Žodžik iz Poljske koja je bila srebrna sa visinom 2,00m, dok je zlato