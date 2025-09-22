Glavobolja, nervoza, nesanica i sve to na današnjih +33! Leto popušta tačno ovog dana, a onda potpuni obrt! Kiša, košava i pad temperature za 10 stepeni!

U Srbiji će danas, posle prohladnog jutra, tokom dana biti sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, pa će najviša dnevna temperatura iznositi od 29 do 33 stepena.

Naime, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), jutro će biti prohladno, naročito u jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji, s najnižom temperaturom od osam do 20 stepeni Celzijusa. U toku dana sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, s vetrom slabim i umerenim, u košavskom području povremeno jakim, južnim i jugoistočnim, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. I u Beogradu sunčano i toplo uz umeren,