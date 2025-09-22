Severnokorejski lider Kim Džong Un rekao je da je Severna Koreja nabavila novo tajno oružje i postigla značajan napredak u istraživanju i razvoju u oblasti odbrane, prenela je danas državna agencija te zemlje, KCNA.

"Nabavili smo novo tajno oružje i postigli značajan napredak u istraživanju i razvoju odbrane, što će u velikoj meri doprineti daljem prodoru u našoj vojnoj moći. Naša stranka i vlada takođe kontinuirano i brzo napreduju u jačanju odbrambenih sposobnosti naše zemlje", rekao je Kim tokom svog obraćanja na sednici Vrhovne narodne skupštine. Prema njegovim rečima, Severna Koreja je ojačala svoju pomorsku moć stvaranjem višenamenskih razarača. Kim je rekao i da su