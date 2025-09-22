"Nisam želeo da se ne vidi grb Srbije - nije to čin da omalovažim Hrvate"

B92 pre 47 minuta
"Nisam želeo da se ne vidi grb Srbije - nije to čin da omalovažim Hrvate"

Aleksandar Komarov, reprezentativac Srbije u rvanju, izneo je prve utiske nakon što je u Zagrebu postao prvak sveta u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom.

Komarov je u finalu savladao Iranca Alirezu Mohmadipanija rezultatom 4:3. "Presrećan sam što sam sve zamisli i taktiku koju smo sa trenerom napravili sproveo do kraja borbe i postao svetski prvak. Mnogo mi je žao sto je splet nesrećnih okolnosti doveo do toga da ostanemo bez medalje u Parizu. Siguran sam da ćemo sve to vratiti 2028 godine u Los Anđelesu", rekao je Komarov. Komarov je jedini srpski osvajač zlata na velikim takmičenjima ovog leta, a prokomentarisao
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

"Provokacija bez poštovanja Hrvatskoj": Traže da se Aleksandar deportuje zbog tri prsta usred Zagreba

"Provokacija bez poštovanja Hrvatskoj": Traže da se Aleksandar deportuje zbog tri prsta usred Zagreba

Mondo pre 7 minuta
Kragujevački zet osvojio ZLATO na Svetskom prvenstvu u rvanju u Zagrebu

Kragujevački zet osvojio ZLATO na Svetskom prvenstvu u rvanju u Zagrebu

InfoKG pre 1 sat
„Na postolju nisam dozvolio da bude prekriven grb Srbije“

„Na postolju nisam dozvolio da bude prekriven grb Srbije“

Sportski žurnal pre 52 minuta
Komarov otkrio zašto je skinuo hrvatski šal: Na postolju sam hteo da naglasim grb Srbije, sledeće je zlato na OI

Komarov otkrio zašto je skinuo hrvatski šal: Na postolju sam hteo da naglasim grb Srbije, sledeće je zlato na OI

Dnevnik pre 32 minuta
"Pljunuo u lice" Hrvatima! Ceo region bruji o potezu čoveka koji je doneo zlato Srbiji na Svetskom prvenstvu

"Pljunuo u lice" Hrvatima! Ceo region bruji o potezu čoveka koji je doneo zlato Srbiji na Svetskom prvenstvu

Večernje novosti pre 32 minuta
Komarov: Sledeći cilj zlato na Olimpijskim igrama

Komarov: Sledeći cilj zlato na Olimpijskim igrama

Politika pre 32 minuta
Skandal: Hrvati zvali policiju i traže kaznu za Srbina koji je pokazao tri prsta posle zlata u Zagrebu!

Skandal: Hrvati zvali policiju i traže kaznu za Srbina koji je pokazao tri prsta posle zlata u Zagrebu!

Telegraf pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ZagrebGrčkaLos AnđelesPariz

Sport, najnovije vesti »

Rumun sudi Zvezdi i Seltiku; Handel pozvao navijače

Rumun sudi Zvezdi i Seltiku; Handel pozvao navijače

RTV pre 7 minuta
Da li je ovo premala nagrada za takav uspeh!? Poznato koliko je zaradila Angelina Topić!

Da li je ovo premala nagrada za takav uspeh!? Poznato koliko je zaradila Angelina Topić!

Hot sport pre 2 minuta
Juventus želi da dovede Sergeja Milinkovića-Savića

Juventus želi da dovede Sergeja Milinkovića-Savića

Euronews pre 7 minuta
"Provokacija bez poštovanja Hrvatskoj": Traže da se Aleksandar deportuje zbog tri prsta usred Zagreba

"Provokacija bez poštovanja Hrvatskoj": Traže da se Aleksandar deportuje zbog tri prsta usred Zagreba

Mondo pre 7 minuta
Milinković-Savić pred povratkom u Italiju?

Milinković-Savić pred povratkom u Italiju?

Sport klub pre 7 minuta