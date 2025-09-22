"Nisam želeo da se ne vidi grb Srbije - nije to čin da omalovažim Hrvate"

Aleksandar Komarov, reprezentativac Srbije u rvanju, izneo je prve utiske nakon što je u Zagrebu postao prvak sveta u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom.

Komarov je u finalu savladao Iranca Alirezu Mohmadipanija rezultatom 4:3. "Presrećan sam što sam sve zamisli i taktiku koju smo sa trenerom napravili sproveo do kraja borbe i postao svetski prvak. Mnogo mi je žao sto je splet nesrećnih okolnosti doveo do toga da ostanemo bez medalje u Parizu. Siguran sam da ćemo sve to vratiti 2028 godine u Los Anđelesu", rekao je Komarov. Komarov je jedini srpski osvajač zlata na velikim takmičenjima ovog leta, a prokomentarisao