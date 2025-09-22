Serija zemljotresa na Svetoj gori

Poluostrvo Atos u Grčkoj rano jutros su pogodila četiri zemljotresa, od kojih je najjači bio 5,0 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od pet kilometara, oko 10 kilometara južno od manastira Hilandar. Za sada nema izveštaja o povređenima ili o materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Prema izjavama očevidaca sa veb-sajta EMSC, zemljotres se snažno osetio i u Nea Rodi, na ostrvu Amuljani i u Sartiju.