Ministarka građevinarstva detaljno o novoj legalizaciji! Neke grupe građana neće plaćati ozakonjenje objekata

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da zakon o legalizaciji rešava decenijske probleme.

Zakon je spreman i trebalo bi u petak da bude na Vladi, a potom će biti prosleđen skupštini na hitnu proceduru, a to se čini da ne bi došlo do eksplozije nelegalne gradnje, navela je ministarka. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je novi set mera države u korist građana. Najavio je zakon koji će pojednostaviti legalizaciju nelegalnih objekata u našoj zemlji i koji, kako je naglasio, nudi jednostavnu proceduru prijave i minimalne troškove - do 100 evra za