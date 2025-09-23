"Najveći napad na dansku infrastrukturu u istoriji": Oglasila se premijerka 5 dana posle najave novog oružja

Mondo pre 32 minuta  |  Mihajlo Sfera
"Najveći napad na dansku infrastrukturu u istoriji": Oglasila se premijerka 5 dana posle najave novog oružja

Upad dronova koji je u ponedeljak zatvorio aerodrom u Kopenhagenu predstavlja najteži napad na dansku infrastrukturu do sad, izjavila je danska premijerka Mette Frederiksen u saopštenju u utorak.

Aerodromi u Kopenhagenu i Oslu, dva najprometnija u nordijskom regionu, bili su zatvoreni na nekoliko sati nakon što su dronovi primećeni u njihovom vazdušnom prostoru kasno u ponedeljak, ostavljajući desetine hiljada putnika zaglavljene, dok su letovi preusmeravani. "Zaključili smo da se radi o, kako bismo to nazvali, sposobnom operateru", rekao je novinarima u utorak glavni nadzornik danske policije Jens Jespersen, govoreći o dronovima viđenim iznad Kopenhagena.
