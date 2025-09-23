Koliko će novca biti potrebno za legalizaciju?

Građani koji žele da legalizuju svoje kuće i stanove i do sada su morali da plate naknade, koje prevazilaze samo taksu za ozakonjenje, a ključno je bilo ispuniti i sve zakonske uslove.

Ministarstvo građevinarstva je pripremilo novi zakon po kome će se ubuduće takse plaćati od 100 do najviše 1.000 evra. Visina takse za ozakonjenje, po još važećim propisima, zavisi od kvadrature objekta, i to: Međutim, kako piše Kamatica, pored same takse postoje i obavezni dodatni troškovi: Ko je oslobođen plaćanja takse? Od plaćanja takse oslobođene su osobe sa invaliditetom, korisnici socijalne pomoći i samohrani roditelji, ali samo ako su vlasnici objekata do