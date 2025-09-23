Ozakonjenje bezakonja

Foto: Predrag Trokicić Pre par dana predsednik republike najavio je da će „država“ ubrzo predložiti zakon o legalizaciji kojim će „bez komplikovane procedure“ do Nove godine „rešiti pitanje 4,8 miliona bespravnih objekata“.

Predsednik nije precizirao ko je „država“ koja će to predložiti. On to svakako nije, jer ne samo da po Ustavu nema nikakvih nadležnosti u oblasti gradnje, legalne ili ne, svejedno, nego uopšte nema pravo predlaganja zakona. Ostaje da vidimo da li će to biti neki posebno odabrani poslanici, poslanička grupa predsednikove vladajuće stranke ili, najverovatnije, Vlada Srbije. Zanimljiva je koincidencija da je „država“ pre tačno deset godina predložila i donela zakon