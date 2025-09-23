Ozakonjenje bezakonja

Peščanik pre 1 sat  |  Rodoljub Šabić
Ozakonjenje bezakonja

Foto: Predrag Trokicić Pre par dana predsednik republike najavio je da će „država“ ubrzo predložiti zakon o legalizaciji kojim će „bez komplikovane procedure“ do Nove godine „rešiti pitanje 4,8 miliona bespravnih objekata“.

Predsednik nije precizirao ko je „država“ koja će to predložiti. On to svakako nije, jer ne samo da po Ustavu nema nikakvih nadležnosti u oblasti gradnje, legalne ili ne, svejedno, nego uopšte nema pravo predlaganja zakona. Ostaje da vidimo da li će to biti neki posebno odabrani poslanici, poslanička grupa predsednikove vladajuće stranke ili, najverovatnije, Vlada Srbije. Zanimljiva je koincidencija da je „država“ pre tačno deset godina predložila i donela zakon
Otvori na pescanik.net

Povezane vesti »

Protić: Najavljena legalizacija jedna od dve velike SNS pljačke, prave iracionalne poteze jer se plaše 1. novembra

Protić: Najavljena legalizacija jedna od dve velike SNS pljačke, prave iracionalne poteze jer se plaše 1. novembra

N1 Info pre 36 minuta
„Najavljena legalizacija objekata jedna od dve velike SNS pljačke“

„Najavljena legalizacija objekata jedna od dve velike SNS pljačke“

Nova pre 16 minuta
Nikezić: Najveću korist od Vučićevih mera za legalizaciju imaće SNS investitori – gradili bez dozvola, sad će jeftino da…

Nikezić: Najveću korist od Vučićevih mera za legalizaciju imaće SNS investitori – gradili bez dozvola, sad će jeftino da ozakone divlju gradnju

Naissus info pre 51 minuta
Hoće li digitalizacija zadati poslednji udarac divljoj gradnji

Hoće li digitalizacija zadati poslednji udarac divljoj gradnji

Bloomberg Adria pre 2 sata
U Novom Sadu 28.000 nelegalizovanih objekata Evo koliko će u Srpskoj Atini koštati ozakonjenje nelegalnih stanova i kuća

U Novom Sadu 28.000 nelegalizovanih objekata Evo koliko će u Srpskoj Atini koštati ozakonjenje nelegalnih stanova i kuća

Dnevnik pre 2 sata
Šta je sve sporno kod nove legalizacije divlje gradnje: Od bezbednosti do nefer odnosa prema poštenima

Šta je sve sporno kod nove legalizacije divlje gradnje: Od bezbednosti do nefer odnosa prema poštenima

Radio 021 pre 2 sata
Legalizaciju za 100 evra obećavali Velimir Ilić, Zorana Mihajlović…: Svako malo novi zakon, a nelegalnih objekata sve više…

Legalizaciju za 100 evra obećavali Velimir Ilić, Zorana Mihajlović…: Svako malo novi zakon, a nelegalnih objekata sve više

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijelegalizacijaNova godina

Društvo, najnovije vesti »

Udruženje Fenomena: Besplatna pravna pomoć i za žrtve svih oblika rodno zasnovanog nasilja

Udruženje Fenomena: Besplatna pravna pomoć i za žrtve svih oblika rodno zasnovanog nasilja

Danas pre 2 minuta
Fakultetu političkih nauka (FPN) preti isključenje struje

Fakultetu političkih nauka (FPN) preti isključenje struje

Danas pre 2 minuta
Danas štrajk upozorenja zaposlenih u Jovinoj gimnaziji

Danas štrajk upozorenja zaposlenih u Jovinoj gimnaziji

Mašina pre 12 minuta
Protić: Najavljena legalizacija jedna od dve velike SNS pljačke, prave iracionalne poteze jer se plaše 1. novembra

Protić: Najavljena legalizacija jedna od dve velike SNS pljačke, prave iracionalne poteze jer se plaše 1. novembra

N1 Info pre 36 minuta
Brnabić: Ceo svet i Evropa gledaju u uspehe Srbije, dokaz napretka su veće plate u prosveti i zdravstvu

Brnabić: Ceo svet i Evropa gledaju u uspehe Srbije, dokaz napretka su veće plate u prosveti i zdravstvu

RTV pre 31 minuta