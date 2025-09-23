Direktor Srbijagasa: Novi gasni ugovor sa ruskim Gaspromom u oktobru

Slobodna Evropa pre 3 sata
Direktor Srbijagasa: Novi gasni ugovor sa ruskim Gaspromom u oktobru

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je 23. septembra da će ove nedelje biti završeni pregovori o novom gasnom aranžmanu sa Gaspromom i da će novi ugovor biti potpisan u oktobru.

Bajatović je za RTS kazao da ugovor treba da bude potpisan na period od tri godine, a godišnje količine su 2,5 milijardi kubnih metara gasa. "Mi ćemo ove nedelje završiti razgovore, ali gasni aranžman neće biti potpisan u septembru, već u oktobru mesecu. U narednih mesec dana ćemo produžiti postojeći aranžman sa istim uslovima koje smo do sada imali – dakle, naftna formula i dodatne količine", rekao je direktor Srbijagasa. On je istakao da rezerve gasa mogu da
