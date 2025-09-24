Uživo Ukrajina gubi grad za gradom Rusi izveli masivan vazdušni napad na Harkov, snimci su jezivi

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da Ukrajina može pobediti u ratu protiv Rusije, vratiti sve izgubljene teritorije i „možda čak i otići dalje od toga“. Borbe na terenu između ruskih i ukrajinskih snaga se nastavljaju. Za to vreme ovaj sukob bio je tema i na sednici Generalne skupštine UN, ali i na marginama sednice. Pratite najnovije vesti o ratu u Ukrajini na našem blogu uživo

UŽIVO Ruski mediji: Ukrajinci izvode napade pomoću meteoroloških balona Ukrajinska vojska je prvi put izvela napad uz pomoću više od 30 meteoroloških vazdušnih balona sa eksplozivom u