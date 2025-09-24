Potpuna obustava saobraćaja na ovom delu: Auto-puta Evo kuda će se vozila kretati kroz Miloš Veliki i do kada izmene traju

Potpuna obustava saobraćaja na ovom delu: Auto-puta Evo kuda će se vozila kretati kroz Miloš Veliki i do kada izmene traju

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da se u periodu od 29. septembra do 2. oktobra sprovode funkcionalna testiranja sistema automatskog upravljanja na deonici autoputa Pakovraće-Prilipac (Požega) u tunelima Laz i Munjino brdo, u skladu sa operativnim planom postupanja u slučaju vanrednih događaja, a zbog čega će doći do obustave saobraćaja.

U periodu potpune obustave saobraćaja na deonici autoputa Pakovraće-Prilipac (Požega) saobraćaj će se odvijati deonicom puta I B reda broj 23 Čačak-Požega, uz postavljanje privremene saobraćajne signalizacije. Takođe, JP "Putevi Srbije" apeluje na sve učesnike u saobraćaju da imaju strpljenja, poštuju izmenjeni režim saobraćaja, postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i da vožnju prilagode uslovima na putu. Kako je navedeno, testiranja se sprovode shodno
ČačakPožegaPutevi Srbije

