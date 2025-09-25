Rusija pogodila ahilovu petu Nevolja za 30.000 Ukrajinaca!

Zbog ruskih udara 30.000 ljudi u Černigovu bez struje

Oko 30.000 potrošača u severnom ukrajinskom gradu Černigov i okolnom okrugu suočava se sa nestašicom struje nakon ruskog napada na vitalnu infrastrukturu, rekao je lokalni zvaničnik. Napad je izazvao požar, dodao je on na Telegramu, rekavši da nije bilo žrtava. Sa druuge strane, Rusi optužuju Ukrajince da su pokušali napad na nuklearku u Kurskoj oblasti. - Ukrajinske snage pokušale su napad bespilotnom letelicom na nuklearnu elektranu u gradu Kurčatovu, naveo je