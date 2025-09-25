Rusija pogodila ahilovu petu Nevolja za 30.000 Ukrajinaca!

Alo pre 2 sata
Zbog ruskih udara 30.000 ljudi u Černigovu bez struje

Oko 30.000 potrošača u severnom ukrajinskom gradu Černigov i okolnom okrugu suočava se sa nestašicom struje nakon ruskog napada na vitalnu infrastrukturu, rekao je lokalni zvaničnik. Napad je izazvao požar, dodao je on na Telegramu, rekavši da nije bilo žrtava. Sa druuge strane, Rusi optužuju Ukrajince da su pokušali napad na nuklearku u Kurskoj oblasti. - Ukrajinske snage pokušale su napad bespilotnom letelicom na nuklearnu elektranu u gradu Kurčatovu, naveo je
Zelenski spreman da podnese ostavku nakon završetka rata: "Imamo Trampovu podršku da napadnemo Rusiju ako Ukrajina dobije…

Zelenski spreman da podnese ostavku nakon završetka rata: "Imamo Trampovu podršku da napadnemo Rusiju ako Ukrajina dobije dodatno oružje"

Blic pre 26 minuta
Eu pravi zid protiv ruskih dronova, ove dve zemlje nisu pozvane: "To je politička odluka"

Eu pravi zid protiv ruskih dronova, ove dve zemlje nisu pozvane: "To je politička odluka"

Telegraf pre 16 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Rojters: Dronovi pogodili ruske luke u Novorosijsku i Tuapseu; Zbog ruskih udara 30.000 ljudi u Černigovu…

UKRAJINSKA KRIZA: Rojters: Dronovi pogodili ruske luke u Novorosijsku i Tuapseu; Zbog ruskih udara 30.000 ljudi u Černigovu bez struje

RTV pre 2 sata
Zbog ruskih udara 30.000 ljudi u Černigovu bez struje; Rojters: Dronovi pogodili ruske luke u Novorosijsku i Tuapseu

Zbog ruskih udara 30.000 ljudi u Černigovu bez struje; Rojters: Dronovi pogodili ruske luke u Novorosijsku i Tuapseu

RTS pre 3 sata
Zelenski spreman na ostavku ako... Evo šta je obećao Trampu, razume da Ukrajinci možda žele "lidera sa novim mandatom" da…

Zelenski spreman na ostavku ako... Evo šta je obećao Trampu, razume da Ukrajinci možda žele "lidera sa novim mandatom" da potpiše mir sa Rusijom (foto, video)

Kurir pre 6 sati
"Kada se to desi, odmah ću tražiti izbore i dati signal parlamentu": Zelenski najavio povlačenje sa vlasti, otkrio plan

"Kada se to desi, odmah ću tražiti izbore i dati signal parlamentu": Zelenski najavio povlačenje sa vlasti, otkrio plan

Mondo pre 6 sati
Uživo Kijev broji mrtve na stotine Ruski raketni udar uništio podzemni štab, Ukrajina objavila snimak uništenja ruskih aviona…

Uživo Kijev broji mrtve na stotine Ruski raketni udar uništio podzemni štab, Ukrajina objavila snimak uništenja ruskih aviona

Alo pre 5 sati
Bivši ruski funkcioner pronađen mrtav u Moskvi: Ovo je treća misteriozna smrt u nedelju dana: Telo Aleksandra Fedetova zatekli…

Bivši ruski funkcioner pronađen mrtav u Moskvi: Ovo je treća misteriozna smrt u nedelju dana: Telo Aleksandra Fedetova zatekli u sobi (foto)

Blic pre 16 minuta
"To će značiti rat": Ruski ambasador zapretio: Ako NATO obori ruski avion...

"To će značiti rat": Ruski ambasador zapretio: Ako NATO obori ruski avion...

Blic pre 21 minuta
Znate li kada je Srbija priznala Palestinu i šta je sa drugim zemljama Balkana?

Znate li kada je Srbija priznala Palestinu i šta je sa drugim zemljama Balkana?

Danas pre 1 sat
U Norveškoj zaplenjen dron kojim je stranac upravljao kod aerodroma Osla

U Norveškoj zaplenjen dron kojim je stranac upravljao kod aerodroma Osla

Danas pre 2 sata
Da li Tramp priprema teren da okrivi Evropu za neuspeh u Ukrajini?

Da li Tramp priprema teren da okrivi Evropu za neuspeh u Ukrajini?

Danas pre 2 sata