Zelenski spreman da podnese ostavku nakon završetka rata: "Imamo Trampovu podršku da napadnemo Rusiju ako Ukrajina dobije dodatno oružje"

Blic pre 24 minuta
Zelenski spreman da podnese ostavku nakon završetka rata: "Imamo Trampovu podršku da napadnemo Rusiju ako Ukrajina dobije…

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će biti spreman da podnese ostavku nakon završetka rata, ali da Ukrajina nastavlja da odgovara na ruske napade, objavio je "Aksios".

Zelenski je u intervjuu za "Aksios", koji je dao na Menhetnu neposredno pre nego što je napustio Generalnu skupštinu UN i krenuo nazad za Kijev, rekao da ima eksplicitnu podršku američkog predsednika Donalda Trampa za upotrebu ciljanih napada na ruske energetske objekte i fabrike oružja, ukoliko Ukrajina dobije dodatno dugometno oružje. On je naglasio da Ukrajina neće bombardovati civile, ali da zvaničnici Kremlja "moraju da znaju gde su skloništa od bombi" u
