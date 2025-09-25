"Kada se to desi, odmah ću tražiti izbore i dati signal parlamentu": Zelenski najavio povlačenje sa vlasti, otkrio plan

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne namerava da vodi zemlju u mirnodopsko vreme.

On je to rekao za američki Aksios i obećao da će zatražiti od ukrajinskog parlamenta da organizuje izbore u slučaju da se postigne prekid vatre sa Rusijom. Na pitanje novinara da li će smatrati svoj posao završenim kada se rat završi, Zelenski je rekao da će biti "spreman" da se povuče sa predsedničke funkcije. "Moj cilj je da okončam rat, a ne da nastavim da se kandidujem za funkciju", kazao je Zelenski. Američki medij podseća da su izbori odloženi na