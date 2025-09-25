Eu pravi zid protiv ruskih dronova, ove dve zemlje nisu pozvane: "To je politička odluka"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Eu pravi zid protiv ruskih dronova, ove dve zemlje nisu pozvane: "To je politička odluka"

Slovačka i Mađarska nisu dobile poziv

Kao odgovor na incidente u koјima su učestvovali ruski dronovi koјi su ušli na teritoriјu Poljske i Rumuniјe, evropski komesar za odbranu sazvao јe video konferenciјu sa predstavnicima istočnoevropskih zemalja od Finske do Bugarske. Razlog јe rastuća zabrinutost za bezbednost, posebno nakon što јe i Estoniјa optužila ruske borbene avione za kršenje njenog vazdušnog prostora. "Politika sve četiri strane ne funkcioniše, time oduzimamo važne mogućnosti koјe pomažu u
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Rojters: Dronovi pogodili ruske luke u Novorosijsku i Tuapseu; Zbog ruskih udara 30.000 ljudi u Černigovu…

UKRAJINSKA KRIZA: Rojters: Dronovi pogodili ruske luke u Novorosijsku i Tuapseu; Zbog ruskih udara 30.000 ljudi u Černigovu bez struje

RTV pre 0 minuta
Eu zaobišla Mađarsku i slovačku: Prave zid protiv ruskih dronova, ove dve zemlje nisu pozvane! "To je politička odluka"

Eu zaobišla Mađarsku i slovačku: Prave zid protiv ruskih dronova, ove dve zemlje nisu pozvane! "To je politička odluka"

Kurir pre 49 minuta
Zbog ruskih udara 30.000 ljudi u Černigovu bez struje; Rojters: Dronovi pogodili ruske luke u Novorosijsku i Tuapseu

Zbog ruskih udara 30.000 ljudi u Černigovu bez struje; Rojters: Dronovi pogodili ruske luke u Novorosijsku i Tuapseu

RTS pre 59 minuta
Zelenski spreman da podnese ostavku nakon završetka rata: "Imamo Trampovu podršku da napadnemo Rusiju ako Ukrajina dobije…

Zelenski spreman da podnese ostavku nakon završetka rata: "Imamo Trampovu podršku da napadnemo Rusiju ako Ukrajina dobije dodatno oružje"

Blic pre 1 sat
Rusija pogodila ahilovu petu Nevolja za 30.000 Ukrajinaca!

Rusija pogodila ahilovu petu Nevolja za 30.000 Ukrajinaca!

Alo pre 3 sata
"Kada se to desi, odmah ću tražiti izbore i dati signal parlamentu": Zelenski najavio povlačenje sa vlasti, otkrio plan

"Kada se to desi, odmah ću tražiti izbore i dati signal parlamentu": Zelenski najavio povlačenje sa vlasti, otkrio plan

Mondo pre 7 sati
Zelenski spreman na ostavku ako... Evo šta je obećao Trampu, razume da Ukrajinci možda žele "lidera sa novim mandatom" da…

Zelenski spreman na ostavku ako... Evo šta je obećao Trampu, razume da Ukrajinci možda žele "lidera sa novim mandatom" da potpiše mir sa Rusijom (foto, video)

Kurir pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BugarskaEUSlovačkaRusijaPoljskaFinskaMađarskadronovi

Svet, najnovije vesti »

Grčka izručila Moldaviji oligarha osumnjičenog za krađu 15 odsto godišnjeg BDP

Grčka izručila Moldaviji oligarha osumnjičenog za krađu 15 odsto godišnjeg BDP

Danas pre 25 minuta
Drama nad baltikom: Mađarski lovci presreli pet ruskih ratnih aviona

Drama nad baltikom: Mađarski lovci presreli pet ruskih ratnih aviona

Blic pre 35 minuta
(Video) Uzbuna! Šok prizor na nebu: Balistička raketa ispaljena s nuklearne podmornice usred noći i bez najave?!

(Video) Uzbuna! Šok prizor na nebu: Balistička raketa ispaljena s nuklearne podmornice usred noći i bez najave?!

Blic pre 5 minuta
Da li je Tramp u pravu da je ekonomija Rusije na ivici kolapsa?

Da li je Tramp u pravu da je ekonomija Rusije na ivici kolapsa?

Danas pre 30 minuta
Tramp traži od Erdogana da prestane da kupuje rusku naftu

Tramp traži od Erdogana da prestane da kupuje rusku naftu

Danas pre 1 sat