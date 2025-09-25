Zelenski najavio ostavku! Evo šta je obećao Trampu, kaže da razume da Ukrajinci možda žele "lidera sa novim mandatom" da potpiše mir sa Rusijom (foto, video)
Kurir pre 11 minuta | Axios/Preveo i priredio: N.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da ne namerava da vodi zemlju u mirnodopsko vreme.
On je to kazao za američki Aksios i obećao da će zatražiti od ukrajinskog parlamenta da organizuje izbore u slučaju da se postigne prekid vatre as Rusijom. Na pitanje novinara da li će smatrati svoj posao završenim kada se rat završi, Zelenski je rekao da će biti "spreman" da se povuče sa predsedničke funkcije. - Moj cilj je da okončam rat, a ne da nastavim da se kandidujem za funkciju - kazao je Zelenski. Američki medij podseća da su izbori odloženi na