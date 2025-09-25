Vremenska prognoza za 25. septembar: Promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom

Za danas se očekuje promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom.

Na zapadu Srbije i u brdsko-planinskim predelima mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Duvaće košava, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Temperatura će biti od 3 do 5 stepeni niža nego danas. Najviša dnevna od 23 stepena na zapadu do 27 stepeni na jugoistoku Srbije. U Beogradu povremeno slaba kiša. Biće i vetrovito, naročito posle podne. Najviša temperatura 25 stepeni. U petak promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne