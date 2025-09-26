Vučić u Njujorku razgovarao sa premijerom Izraela Netanjahuom

Beta pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sinoć u Njujorku na margini 80. zasedanja Generalne skupštine UN sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

Vučić je na svom Instagram profilu napisao da je sa Netanjahuom imao " dobar i sadržajan razgovor".

"Posebno važno je to što smo otvorili temu ugovaranja sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela, što bi bio veliki korak u razvoju naših budućih odnosa", napisao je sinoć Vučić.

Vučić u Njujorku sa potpredsednikom Vlade Emirata, prisustvovao prijemu Pokreta nesvrstanih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku na margini zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, sa potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeikom Abdulom bin Zajedom al Nahjanom, ističući tokom razgovora koliko Srbija ceni partnerstvo sa Emiratima, zasnovano na zajedničkim vrednostima i dugoročnoj viziji za bolju budućnost.

Vučić je na svom Instagram profilu napisao da je zamolio potpredsednika Vlade UAE, da prenese srdačne pozdrave šeiku Mohamedu bin Zajedu, kako je rekao "velikom i važnom prijatelju Srbije" čiji doprinos jačanju veza između dve zemlje "ima poseban značaj i koji neumorno radi na učvršćivanju prijateljstva" dvaju naroda.

"Verujem da će saradnja Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata nastaviti da se razvija na temelju poverenja, uzajamnog poštovanja i zajedničke vizije prosperitetne budućnosti", napisao je Vućič.

Vučić je sinoć prisustvovao i prijemu u čast stvaranja Pokreta nesvrstanih, navodeći na svom Insagram profilu da Pokret nesvrstanih predstavlja jedno od najznačajnijih poglavlja politike zemlje, kroz koje je Srbija, kao naslednica nekadašnje Jugoslavije, ostavila dubok trag u istoriji međunarodnih odnosa.

"Ponosni smo što Srbija i dalje čuva i razvija nasleđe nesvrstanih, oslanjajući se na svoju istorijsku ulogu i bogato iskustvo u vođenju dijaloga i izgradnji mostova prijateljstva među narodima", rekao je Vučić.

(Beta, 26.09.2025)