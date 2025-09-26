Vučić u Njujroku razgovarao sa premijerom Izraela Netanjahuom

Nedeljnik pre 4 sati
Vučić u Njujroku razgovarao sa premijerom Izraela Netanjahuom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sinoć u Njujorku na margini 80. zasedanja Generalne skupštine UN sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

Vučić je na svom Instagram profilu napisao da je sa Netanjahuom imao „dobar i sadržajan razgovor“. „Posebno važno je to što smo otvorili temu ugovaranja sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela, što bi bio veliki korak u razvoju naših budućih odnosa“, napisao je sinoć Vučić.
