Čadež: U Njujorku i o modernizaciji železnice između Trsta i Beograda

Alo pre 7 sati
Sastanak Centralno-evropske inicijative, koji će danas biti održan na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, od izuzetnog je značaja, posebno u svetlu inicijative koja je važna za ceo region, a to su modernizacija železničkog saobraćaja između Trsta i Beograda i železničkog graničnog prelaza između Srbije i Hrvatske, istakao je uoči tog sastanka u Njujorku predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež

Čadež, koji kao član delegacije Srbije boravi u Njujorku, podsetio je da su inicijativu o modernizaciji tog železničkog koridora pokrenule upravo Privredna komora Srbije i Gospodarska komora Hrvatske, da bi se toj ideji priključila i Jadransko-jonska inicijativa, što govori o značaju poduhvata za sve zemlje regiona, od Italije, Slovenije, Hrvatske, Srbije… „Želimo da pokušamo da oživimo tu rutu i ubrzamo dinamiku, jer to je važno za sve nas. Od toga žive ekonomije
