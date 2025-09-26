Čadež: U Njujorku i o modernizaciji železnice između Trsta i Beograda

Uoči tog sastanka u Njujorku, predsednik PKS Marko Čadež, koji kao član delegacije Srbije boravi u Njujorku, podsetio je da su inicijativu o modernizaciji tog železničkog koridora pokrenule PKS i Gospodarska komora Hrvatske, da bi se toj ideji priključila i Jadransko-jonska inicijativa, što govori o značaju poduhvata za sve zemlje regiona, od Italije, Slovenije, Hrvatske, Srbije… “Želimo da pokušamo da oživimo tu rutu i ubrzamo dinamiku, jer to je važno za sve nas.