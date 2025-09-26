Vučić u Njujorku razgovarao sa premijerom Izraela Netanjahuom

Radio sto plus pre 24 minuta
Vučić u Njujorku razgovarao sa premijerom Izraela Netanjahuom
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sinoć u Njujorku na margini 80. zasedanja Generalne skupštine UN sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Vučić je na svom Instagram profilu napisao da je sa Netanjahuom imao ” dobar i sadržajan razgovor”. “Posebno važno je to što smo otvorili temu ugovaranja sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela, što bi bio veliki korak u razvoju naših budućih
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Vučić u Njujorku razgovarao sa premijerom Izraela Netanjahuom

Vučić u Njujorku razgovarao sa premijerom Izraela Netanjahuom

Beta pre 44 minuta
Sastanci u Njujorku: Vučić sa Netanjahuom, Milanovićem…

Sastanci u Njujorku: Vučić sa Netanjahuom, Milanovićem…

Danas pre 29 minuta
Vučić u Njujorku razgovarao sa Netanjahuom

Vučić u Njujorku razgovarao sa Netanjahuom

N1 Info pre 1 sat
Čadež u Njujorku: Želimo da oživimo železničku rutu Trst-Beograd, važna je za ceo region

Čadež u Njujorku: Želimo da oživimo železničku rutu Trst-Beograd, važna je za ceo region

RTV pre 1 sat
Čadež: U Njujorku i o modernizaciji železnice između Trsta i Beograda

Čadež: U Njujorku i o modernizaciji železnice između Trsta i Beograda

Danas pre 1 sat
Razmatra se inicijativa za modernizaciju železnice između Trsta i Beograda

Razmatra se inicijativa za modernizaciju železnice između Trsta i Beograda

Ekapija pre 1 sat
Čadež iz Njujorka: Modernizacija železnice Trst–Beograd na pomolu

Čadež iz Njujorka: Modernizacija železnice Trst–Beograd na pomolu

Vesti online pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićUNIzraelSkupština UNNjujorkPredsednik Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

SAD nisu odobrile produženje licence za NIS posle 1. oktobra, sankcije stupaju na snagu

SAD nisu odobrile produženje licence za NIS posle 1. oktobra, sankcije stupaju na snagu

Naslovi.ai pre 20 minuta
„Džaba iz Njujorka kuka Vučić“: Da li su moguće nestašice i poskupljenje benzina zbog sankcija NIS-u

„Džaba iz Njujorka kuka Vučić“: Da li su moguće nestašice i poskupljenje benzina zbog sankcija NIS-u

Nova ekonomija pre 34 minuta
Vučić u Njujorku razgovarao sa premijerom Izraela Netanjahuom

Vučić u Njujorku razgovarao sa premijerom Izraela Netanjahuom

Beta pre 44 minuta
Poštanska štedionica slamka spasa za NIS i njihove zaposlene

Poštanska štedionica slamka spasa za NIS i njihove zaposlene

Bloomberg Adria pre 49 minuta
Širi se rudarski kop u Boru, pruga dobija novu trasu sa dva tunela i mostom

Širi se rudarski kop u Boru, pruga dobija novu trasu sa dva tunela i mostom

Kamatica pre 24 minuta