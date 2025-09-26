Vučić u Njujorku razgovarao sa premijerom Izraela Netanjahuom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sinoć u Njujorku na margini 80. zasedanja Generalne skupštine UN sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Vučić je na svom Instagram profilu napisao da je sa Netanjahuom imao ” dobar i sadržajan razgovor”. “Posebno važno je to što smo otvorili temu ugovaranja sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela, što bi bio veliki korak u razvoju naših budućih