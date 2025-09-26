Vučić u Njujorku razgovarao sa Netanjahuom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku na margini 80. zasedanja Generalne skupštine UN sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

Vučić je na svom Instagram profilu napisao da je sa Netanjahuom imao "dobar i sadržajan razgovor". "Posebno važno je to što smo otvorili temu ugovaranja sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela, što bi bio veliki korak u razvoju naših budućih odnosa", napisao je sinoć Vučić. Predsednik Vučić se u Njujorku sastao i sa potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeikom Abdulom bin Zajedom al Nahjanom, ističući tokom