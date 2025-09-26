Vučić sa Netanjahuom o sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela

Euronews pre 15 minuta  |  Autor: Tanjug
Vučić sa Netanjahuom o sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa predsednikom Vlade Izraela Benjaminom Netanjahuom, sa kojim je, između ostalog, razgovarao o sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela.

Vučić je u objavi rano jutros na Instagramu naveo da je imao dobar i sadržajan razgovor sa Netanjahuom. Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) ''Posebno važno je to što smo otvorili temu ugovaranja sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela, što bi bio veliki korak u razvoju naših budućih odnosa'', istakao je Vučić u objavi na nalogu ''buducnostsrbijeav''.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić u Njujorku razgovarao sa Netanjahuom

Vučić u Njujorku razgovarao sa Netanjahuom

N1 Info pre 1 sat
Vučić u Njujorku na prijemu u čast osnivanja Pokreta nesvrstanih, susreti sa Netanjahuom, šeikom Abdulom bin Zajedom...

Vučić u Njujorku na prijemu u čast osnivanja Pokreta nesvrstanih, susreti sa Netanjahuom, šeikom Abdulom bin Zajedom...

RTV pre 1 sat
Vučić posle sastanaka sa evropskim i regionalnim liderima: Srbija uvažena i prepoznatljiva svuda

Vučić posle sastanaka sa evropskim i regionalnim liderima: Srbija uvažena i prepoznatljiva svuda

RTS pre 1 sat
Vučić u Njujroku razgovarao sa premijerom Izraela Netanjahuom

Vučić u Njujroku razgovarao sa premijerom Izraela Netanjahuom

Novi magazin pre 20 minuta
Vučić sa evropskim i regionalnim liderima u Njujorku: Srbija je uvažena i prepoznatljiva svuda

Vučić sa evropskim i regionalnim liderima u Njujorku: Srbija je uvažena i prepoznatljiva svuda

Blic pre 1 sat
Vučić sa evropskim i regionalnim liderima: "Srbija uvažena i prepoznatljiva svuda"

Vučić sa evropskim i regionalnim liderima: "Srbija uvažena i prepoznatljiva svuda"

Euronews pre 1 sat
(Foto): Vučić u Njujorku na prijemu u čast osnivanja Pokreta nesvrstanih: "To je simbol borbe za pravdu"

(Foto): Vučić u Njujorku na prijemu u čast osnivanja Pokreta nesvrstanih: "To je simbol borbe za pravdu"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićIzraelNjujorkPredsednik Srbijesporazum o slobodnoj trgovini

Ekonomija, najnovije vesti »

Ko je najbogatiji Japanac koji danas oblači čitavu Aziju

Ko je najbogatiji Japanac koji danas oblači čitavu Aziju

Kamatica pre 5 minuta
[POSLEDNJA VEST] Fabrika aviona Utva iz Pančeva proizvodiće delove i sklopove za francuski višenamenski borbeni avion Rafal

[POSLEDNJA VEST] Fabrika aviona Utva iz Pančeva proizvodiće delove i sklopove za francuski višenamenski borbeni avion Rafal

Tango Six pre 5 minuta
NIS se prvi put oglasio o američkim sankcijama koje stupaju na snagu 1. oktobra

NIS se prvi put oglasio o američkim sankcijama koje stupaju na snagu 1. oktobra

Nova pre 0 minuta
Janaf o sankcijama NIS-u: Tražićemo produžetak licence

Janaf o sankcijama NIS-u: Tražićemo produžetak licence

Nedeljnik pre 10 minuta
Pinker: Razumevanje naše trenutne nevolje dolazi iz ’teorije igre’

Pinker: Razumevanje naše trenutne nevolje dolazi iz ’teorije igre’

Bonitet pre 10 minuta