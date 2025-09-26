Vučić sa Netanjahuom o sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa predsednikom Vlade Izraela Benjaminom Netanjahuom, sa kojim je, između ostalog, razgovarao o sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela.

Vučić je u objavi rano jutros na Instagramu naveo da je imao dobar i sadržajan razgovor sa Netanjahuom. ''Posebno važno je to što smo otvorili temu ugovaranja sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Izraela, što bi bio veliki korak u razvoju naših budućih odnosa'', istakao je Vučić u objavi na nalogu ''buducnostsrbijeav''.