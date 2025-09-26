Macut za RTS: Višedecenijska priča o legalizaciji predlogom zakona dobija fascinantan epilog; neki ministri uspavani, razgovaraću sa svima

RTS pre 4 minuta
Macut za RTS: Višedecenijska priča o legalizaciji predlogom zakona dobija fascinantan epilog; neki ministri uspavani…

Vlada će danas odlučivati o predlogu zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnost, rekao je za RTS predsednik Vlade Đuro Macut. Istakao je da očekuje da će se taj predlog pred Narodnom skupštinom naći tokom redovnog jesenjeg zasedanja. Govoreći o situaciji u prosveti, Macut je rekao da osnovno i srednje obrazovanje u potpunosti funkcioniše, a da rade i gotovo svi fakulteti na državnim univerzitetima. Istakao je i da mu je zadovoljstvo što vodi ovakvu Vladu, a kao problem

Predsednik Vlade Đuro Macut rekao je za RTS da deli optimizam predsednika Republike u vezi sa rešavanjem problema legalizacije i da će danas pred Vladom biti predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnost. "Negde od devedesetih godina mi imamo problem registrovanja objekata koji nisu legalizovani i to je proces koji je pokušan da se negde preseče 2015. i 2016. godine, ali do sada je jako mali broj slučajeva rešen, negde oko
