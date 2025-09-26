Vučić u Njujorku na prijemu u čast osnivanja Pokreta nesvrstanih, susreti sa Netanjahuom, šeikom Abdulom bin Zajedom...

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Vučić u Njujorku na prijemu u čast osnivanja Pokreta nesvrstanih, susreti sa Netanjahuom, šeikom Abdulom bin Zajedom...

NJUJORK - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prijemu koji je u Njujorku u čast osnivanja Pokreta nesvrstanih organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova.

Vučić je rano jutros u objavi na Instagramu naveo da Pokret nesvrstanih predstavlja jedno od najznačajnijih poglavlja naše spoljne politike, kroz koje je Srbija, kao naslednica nekadašnje Jugoslavije, ostavila dubok trag u istoriji međunarodnih odnosa. Istakao je da taj pokret, utemeljen na principima slobode, jednakosti i poštovanja suvereniteta, i danas ostaje simbol težnje ka pravednijem i ravnopravnijem svetu, u duhu Povelje UN i univerzalnih vrednosti mira.
