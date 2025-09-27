Sijarto više ne štedi reči Otkrio pakleni plan Kijeva koji je neslavno propao

Alo pre 3 sata
Sijarto više ne štedi reči Otkrio pakleni plan Kijeva koji je neslavno propao

Mađarska je suverena zemlja i njena vlada vodi suverenu politiku, rekao je ministar spoljnih poslova te zemlje Peter Sijarto. Kako je dodao, razume razočarenje ministra spoljnih poslova Ukrajine s obzirom da nisu uspeli da uvuku Budimpeštu u rat, niti će im to poći za rukom

"Radimo ono što je u interesu našeg naroda; osiguravamo bezbednost Mađara i klonimo se rata u susedstvu. Tako da mogu da razumem razočarenje ukrajinskog ministra spoljnih poslova: za sada nisu uspeli da nas uvuku u njihov rat i, koliko god bile provokativne njegove izjave, to im ni u budućnosti neće poći za rukom", napisao je Sijarto na društvenim mrežama. Kijev je ranije optužio Mađarsku, ne iznoseći dokaze, da je povredila ukrajinsku granicu dronovima.
