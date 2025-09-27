Rat Zagreba i Budimpešte: U središtu sukoba - ruska nafta: Sijarto ponovo optužio Hrvatsku da profitira od rata u Ukrajini

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ponovo je danas optužio hrvatsku vladu da želi da profitira od rata u Ukrajini i da stekne monopol na snabdevanje naftom Mađarske i Slovačke.

"Koliko god hrvatska vlada to poriče, svakako žele da profitiraju od rata u Ukrajini. Značajno su povećali tranzitnu taksu za pošiljke nafte kroz Hrvatsku od početka rata, a sada žele da onemoguće našoj zemlji kupovinu ruske nafte kako bi stekli monopol nad nama i tako zaradili još više novca", napisao je Sijarto na Fejsbuku. On je dodao da Jadranski cevovod sam po sebi ne može da snabdeva Mađarsku i Slovačku. "Na osnovu sprovedenih testova, ovaj cevovod
