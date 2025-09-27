Sijarto ponovo optužio Hrvatsku za pokušaj monopola na snabdevanje naftom

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Sijarto ponovo optužio Hrvatsku za pokušaj monopola na snabdevanje naftom

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ponovo je danas optužio hrvatsku vladu da želi da profitira od rata u Ukrajini i da stekne monopol na snabdevanje naftom Mađarske i Slovačke. "Koliko god hrvatska vlada to poriče, svakako žele da profitiraju od rata u Ukrajini.

Značajno su povećali tranzitnu taksu za pošiljke nafte kroz Hrvatsku od početka rata, a sada žele da onemoguće našoj zemlji kupovinu ruske nafte kako bi stekli monopol nad nama i tako zaradili još više novca", napisao je Sijarto na Fejsbuku. On je dodao da Jadranski cevovod sam po sebi ne može da snabdeva Mađarsku i Slovačku. "Na osnovu sprovedenih testova, ovaj cevovod jednostavno nije sposoban da kontinuirano i pouzdano transportuje količinu nafte koja nam je
