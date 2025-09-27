Genijalnost ljudi iz partizana na delu: Murinen blindiran, ne može u skorije vreme na draft i van Partizana!

Genijalnost ljudi iz partizana na delu: Murinen blindiran, ne može u skorije vreme na draft i van Partizana!

Partizan će minimum dve godine imati perspektivnog centra! Mika Murinen, 18-godišnji biser finske košarke i MVP Evrobasketa za mlade, potpisao trogodišnji ugovor sa Partizanom .

Poručio je da mu je Beograd trenutno bio najbolja opcija za dalji razvoj i ostvarenje košarkaških ambicija, ali će minimum dve sezone ostati u Beogradu. „I dalje imam istu taktiku. Cilj mi bi bio da nakon predstojeće sezone upišem fakultet, a onda da se prijavim za draft u leto 2027. godine. Taj raspored se nije promenio. Zasad je u pitanju samo stanica u Srbiji. Može se desiti da, ako mi tamo bude dobro i ako mi se svidi, preskočim fakultet pre drafta. Ali ne
