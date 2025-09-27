Murinen tek što je potpisao, a već priča o odlasku: Izjavom zabrinuo navijače Partizana

Mika Murinen, krilni košarkaš iz Finske, u petak je i zvanično postao član Partizana, što je na konferenciji potvrdio predsednik kluba Ostoja Mijailović.

Ipak, samo nekoliko sati nakon što je sve ozvaničeno, Murinen je prvom izjavom zabrinuo navijače Partizana. Tek što je potpisao, Murinen je već najavio odlazak iz kluba veoma brzo, možda čak i posle samo godinu dana. Iako je sa Partizanom potpisao ugovor na tri godine, ne znači da će upravo toliko ostati u Beogradu. „I dalje imam istu taktiku. Cilj mi bi bio da nakon predstojeće sezone upišem fakultet, a onda da se prijavim za draft u leto 2027. godine. Taj