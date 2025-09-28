Noć horora u Ukrajini! Moskva poslala 500 dronova i 40 raketa, među žrtvama i devojčica (12)

Alo pre 1 sat
U Kijevu je u granatiranju oštećena i zgrada Instituta za kardiologiju

U Kijevu je u granatiranju oštećena i zgrada Instituta za kardiologiju

Rusija je lansirala oko 500 dronova i više od 40 raketa u napadima na Ukrajinu tokom protekle noći, u kojima su ubijene četiri osobe a ranjeno je više od 40, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Masovni ruski napad na Ukrajinu trajao je više od 12 sati. Brutalni udari, namerni i ciljani teror protiv običnih gradova - skoro 500 dronova i više od 40 raketa, uključujući 'kindžale'. Jutros su rusko-iranski 'šahidi' ponovo na našem nebu", rekao je
