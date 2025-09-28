Uživo stravične scene razaranja na frontu Gori i Rusija, kreće horor: Tramp odobrio, Zelenski raspalio - u toku je sveopšte uništenje

Premijer Mađarske Viktor Orban odlučno je odbacio tvrdnje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da su u vazdušni prostor Ukrajine najverovatnije ušli mađarski izviđački dronovi. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je NATO i Evropsku uniju da će svaka agresija protiv Rusije biti dočekana odlučnim odgovorom. Ruska vojska prethodnog dana izvela je napad u Sumskoj oblasti, a lokalni zvaničnik Ukrajine kaže da je dron udario u automobil pri čemu je jedna osoba poginula, dok je druga

U kratkim crtama: Apokaliptične scene u Zaporožju nakon ruskog udara: UŽIVO Rusija tvrdi da je pogodila vojne ciljeve u Ukrajini Ruske vlasti su saopštile da su danas u bombardovanju pogođeni vojni ciljevi u Ukrajini gde su, prema podacima Kijeva, poginula najmanje četiri civila.