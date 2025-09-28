Uživo stravične scene razaranja na frontu Gori i Rusija, kreće horor: Tramp odobrio, Zelenski raspalio - u toku je sveopšte uništenje

Alo pre 2 sata
Uživo stravične scene razaranja na frontu Gori i Rusija, kreće horor: Tramp odobrio, Zelenski raspalio - u toku je sveopšte…

Premijer Mađarske Viktor Orban odlučno je odbacio tvrdnje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da su u vazdušni prostor Ukrajine najverovatnije ušli mađarski izviđački dronovi. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je NATO i Evropsku uniju da će svaka agresija protiv Rusije biti dočekana odlučnim odgovorom. Ruska vojska prethodnog dana izvela je napad u Sumskoj oblasti, a lokalni zvaničnik Ukrajine kaže da je dron udario u automobil pri čemu je jedna osoba poginula, dok je druga

U kratkim crtama: Apokaliptične scene u Zaporožju nakon ruskog udara: AP Photo Pogledaj galeriju AP Photo Pogledaj galeriju AP Photo Pogledaj galeriju AP Photo Pogledaj galeriju AP Photo Pogledaj galeriju AP Photo Pogledaj galeriju AP Photo Pogledaj galeriju UŽIVO Rusija tvrdi da je pogodila vojne ciljeve u Ukrajini Ruske vlasti su saopštile da su danas u bombardovanju pogođeni vojni ciljevi u Ukrajini gde su, prema podacima Kijeva, poginula najmanje četiri civila.
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"Putin će napasti još jednu evropsku zemlju": Zelenski otkrio plan Rusije: "Upadima dronova testiraju NATO odbranu"

"Putin će napasti još jednu evropsku zemlju": Zelenski otkrio plan Rusije: "Upadima dronova testiraju NATO odbranu"

Blic pre 43 minuta
Vino na meti "šaheda" – uništeno više od 100.000 flaša; Kupjansk zatvoren, nema struje, vode, ni gasa

Vino na meti "šaheda" – uništeno više od 100.000 flaša; Kupjansk zatvoren, nema struje, vode, ni gasa

RTS pre 43 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Kijev pod udarom ruskih dronova, 70 povređenih; Moskva: Meta napada bili vojni aerodromi i fabrike

UKRAJINSKA KRIZA: Kijev pod udarom ruskih dronova, 70 povređenih; Moskva: Meta napada bili vojni aerodromi i fabrike

RTV pre 1 sat
Kremlj: Zelenski pokušava da pokaže da je hrabar vojnik, dok Ukrajina gubi rat

Kremlj: Zelenski pokušava da pokaže da je hrabar vojnik, dok Ukrajina gubi rat

Vesti online pre 1 sat
Kremlj: Zelenski pokušava da pokaže da je hrabar vojnik, dok Ukrajina gubi rat

Kremlj: Zelenski pokušava da pokaže da je hrabar vojnik, dok Ukrajina gubi rat

B92 pre 1 sat
Jermak: Kralj Čarls promenio Trampov stav o Ukrajini

Jermak: Kralj Čarls promenio Trampov stav o Ukrajini

Politika pre 58 minuta
Trampov stav o Ukrajini promenio kralj Čarls?

Trampov stav o Ukrajini promenio kralj Čarls?

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOEvropska UnijaUkrajinaSergej LavrovRusijaKijevDronpožarMađarskaZaporožjeViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Zelenski: Radimo na „mega sporazumu“ sa SAD o kupovini oružja

Zelenski: Radimo na „mega sporazumu“ sa SAD o kupovini oružja

Danas pre 13 minuta
"Ratni profiteri, iskorišćavate: Nas!" Mađarski ministar žestko napao Hrvatsku, iz Zagreba rafalna paljba: Orbane, džabe ti…

"Ratni profiteri, iskorišćavate: Nas!" Mađarski ministar žestko napao Hrvatsku, iz Zagreba rafalna paljba: Orbane, džabe ti Tramp!

Blic pre 8 minuta
Fico: Niko ne sme da naređuje Slovačkoj i Mađarskoj odakle će dobijati naftu i gas

Fico: Niko ne sme da naređuje Slovačkoj i Mađarskoj odakle će dobijati naftu i gas

Sputnik pre 33 minuta
"Putin će napasti još jednu evropsku zemlju": Zelenski otkrio plan Rusije: "Upadima dronova testiraju NATO odbranu"

"Putin će napasti još jednu evropsku zemlju": Zelenski otkrio plan Rusije: "Upadima dronova testiraju NATO odbranu"

Blic pre 43 minuta
Fico: Niko ne sme da naređuje Slovačkoj i Mađarskoj odakle će dobijati naftu i gas

Fico: Niko ne sme da naređuje Slovačkoj i Mađarskoj odakle će dobijati naftu i gas

Vesti online pre 18 minuta