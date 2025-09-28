Danas tri protesta u Nišu sa različitim porukama

Niške vesti pre 2 sata  |  Jovana Stojković Jovana
Danas tri protesta u Nišu sa različitim porukama

Niš će danas biti mesto okupljanja građana na tri različita protesta, koji nose i tri različite poruke.

Prvi skup zakazan je za 12 časova u Romanijskoj ulici, gde će stanovnici tog dela grada izraziti zabrinutost zbog načina na koji se sprovodi tzv. investitorski urbanizam. Tema protesta su nedoumice oko nove izgradnje, kao i izmene u saobraćaju koje prate taj projekat. U popodnevnim satima, tačnije u 16:30 na raskrsnici kod Jagodin male, studenti i građani u blokadi održaće protest pod sloganom “Pogledajmo se u oči”. Treći skup zakazan je za 16.30 ispred Pantelejske
(BLOG) Skupovi protiv blokada u 200 mesta u Srbiji, u više gradova kontraskupovi - policija potiskuje Novosađane

N1 Info pre 12 minuta
UŽIVO Skup "Nas je ipak više": Policija ispred građana na Klisanskom mostu, biciklisti krenuli nasipom

Radio 021 pre 17 minuta
Skupovi "Građani protiv blokada" danas širom Srbije i predsednik Vučić u mirnoj šetnji u Obrenovcu; Kontraskup u Novom Sadu…

RTV pre 17 minuta
Skupovi protiv blokada u više od 200 mesta u Srbiji, kontraskupovi u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Nišu, Čačku, Bogatiću…

Novi magazin pre 37 minuta
U Valjevu danas dva skupa: Jedan najavile pristalice vlasti, drugi gimnazijalci i zbor

Nedeljnik pre 2 sata
Skupovi protiv blokada danas u 17 sati u više od 200 mesta u Srbiji: Evo gde će biti Vučić

Blic pre 4 sati
Skupovi "Građani protiv blokada" danas širom Srbije

Telegraf pre 4 sati
Produkcijska kuća: RTS otkazao reprizu emisije u kojoj dečak govori o studentskoj borbi

N1 Info pre 12 minuta
(BLOG) Skupovi protiv blokada u 200 mesta u Srbiji, u više gradova kontraskupovi - policija potiskuje Novosađane

N1 Info pre 12 minuta
Patrijarh Porfirije učestvovao u akciji dobrovoljnog davanja krvi

Radio 021 pre 12 minuta
Banke na Wall Streetu predviđaju da će evro nastaviti da raste

Blic pre 7 minuta
"Srećan put generale": Vučić pozvao Nebojšu Pavkovića uoči leta iz Finske za Srbiju

Mondo pre 7 minuta