Danas tri protesta u Nišu sa različitim porukama

Niš će danas biti mesto okupljanja građana na tri različita protesta, koji nose i tri različite poruke.

Prvi skup zakazan je za 12 časova u Romanijskoj ulici, gde će stanovnici tog dela grada izraziti zabrinutost zbog načina na koji se sprovodi tzv. investitorski urbanizam. Tema protesta su nedoumice oko nove izgradnje, kao i izmene u saobraćaju koje prate taj projekat. U popodnevnim satima, tačnije u 16:30 na raskrsnici kod Jagodin male, studenti i građani u blokadi održaće protest pod sloganom “Pogledajmo se u oči”. Treći skup zakazan je za 16.30 ispred Pantelejske